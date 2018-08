Le point de vue - Invité - Laurent Voets - 02/08/2018

La presse l’a évoqué en long et en large ces derniers jours : il est possible de fabriquer des armes opérationnelles à partir d’imprimantes 3D. On peut difficilement imaginer toutes les possibilités qu’ouvrent la technologie 3D : la science, la médecine, la cuisine, la mécanique, etc. Quelles sont les limites voire les dangers de ces technologies ? Laurent Voets, chercheur au Sirris, un centre spécialisé dans l’industrie technologique, nous éclaire sur le sujet.