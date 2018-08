Le point de vue - Invité - Frédéric LOUAULT - Frédéric LOUAULT, professeur ULB - 22/08/2018

Le Venezuela subit actuellement une crise sans précédent. L’inflation grimpe et pourrait atteindre, fin 2018, 1.000.000 %. Les opposants sont nombreux et manifestent contre le gouvernement de Nicolas Maduro. Déjà 2,3 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays à cause de la crise pour se réfugier dans les pays voisins. Africa Gordillo fera le point sur la situation avec Frédéric LOUAULT, professeur de Sciences politiques à l’ULB et chercheur au Centre d’Etude de la Vie Politique (CEVIPOL).