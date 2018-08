Le point de vue - Invité - Florence Loriaux - 01/08/2018

C’est en 1936, alors que la grande dépression a bouleversé les politiques économiques mondiales, que les mouvements sociaux sont légions et que l’extrême droite n’en finit pas de grimper, que les Belges obtiennent les premiers congés payés. À l’époque, six jours de congé. Une semaine qui allait en amener d’autres au fil du temps. Ce mercredi 1er août, en plein cœur des vacances d’été, on revient sur l’obtention des congés payés en Belgique avec Florence Loriaux, historienne, responsable du pôle analyses et études au Centre d’Animation et de Recherche en Histoire ouvrière et populaire (CARHOP

