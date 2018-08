Le point de vue - Invité - Anne Weiserbs - 03/08/2018

Chaque été, les papillons colorent nos pelouses et prairies. Le week-end du 4 et 5 août, Natagora invite les citoyens à participer au recensement annuel des espèces communes dans leur jardin. Un moment idéal pour réfléchir aux manières d'accorder plus de place à la nature chez soi. Focus sur cet insecte extraordinaire qu’est le papillon, sur leur place dans la nature actuellement et sur l’opération menée par Natagora ce week-end avec Anne Weiserbs, biologiste chez Natagora.