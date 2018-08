Le point de vue - Invité - Alexandre Seron - 06/08/2018

15 jours après les incendies meurtriers qui ont ravagé la Grèce. Comment vit la population grecque victime de ces incendies du 23 juillet ? Pour rappel ces incendies ont fait 91 morts et de nombreux blessés dans la côte orientale de l’Attique, principalement la station balnéaire de Mati. Après ceux en Australie en 2009, ils sont considérés comme les plus meurtriers du 21e siècle. On en parle avec notre invité, le directeur de la communication de Medecin du Monde Belgique, Alexandre Seron.