Le point de vue éco - Bilan de l'année économique : Michel de Kemmeter - 29/06/2019

Michel reçoit Michel de Kemmeter, expert en transition économique et fondateur du Think Thank Club of Brussels. Pensions, formations, climat, … l’ardoise à 9.000 milliards pour la Belgique. Des universitaires réunis autour du Club of Brussels ont identifié 26 enjeux que notre pays devra coûte que coûte résoudre lors de la prochaine décennie. La facture risque d’être salée. Objectif 2030-2030... c’est l’année que s’est fixé Michel de Kemmeter. D’ici là, estime-t-il, faute d’avoir pris les mesures nécessaires, il faudra résoudre plusieurs problèmes en même temps : les catastrophes naturelles,