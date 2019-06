Le point de vue éco - Le tronc commun: qu'en penser ? - 15/06/2019

Selon Olivier Marchal, directeur de la cité des métiers de Charleroi, nous avons beaucoup trop longtemps scindé « intellectuel » et « manuel » dans la formation et le parcours scolaire. L’évolution du monde du travail est telle que le tronc commun serait une bonne chose. A titre personnel il dit ne pas craindre « pour l'intelligence de mes enfants, s'ils font un peu de codage et croisent dans leur classe et pendant plus longtemps des enfants qui n'ont pas les mêmes formes d'intelligences qu'eux et comprennent qu'il n'est de sciences qu'appliquées ». Pour lui un tronc commun permettrait d’évi