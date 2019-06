Le point de vue éco - Le marché de la chaussure : aujourd'hui, et demain ? - 01/06/2019

Michel reçoit Allison Vanderplancke, CEO de Chaussures Maniet. Allison Vanderplancke prend officiellement la direction de l’entreprise Chaussures Maniet, groupe familial propriétaire des enseignes Chaussures Maniet et Luxus, qui regroupe 37 magasins en Belgique. À 28 ans et à la tête d’un groupe de plus de 400 personnes, elle devient la plus jeune CEO d'une société de cette taille dans le Brabant wallon et l’une des plus jeunes de Wallonie. Allison succède à son père George Vanderplancke. Elle représente ainsi la 5e génération aux commandes de cette entreprise familiale 100% belge qui a vu l