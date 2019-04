Le point de vue éco - Les dangers du sans cash - 27/04/2019

Simon reçoit Jean-Jacques Quisquater, cryptologue à l’UCL. Nous payons de plus en plus de manière électronique (carte, smartphone,…), l’argent liquide circule moins qu’avant. Les banques vantent les mérites de l’argent dématérialisé (facilité, sécurité, rapidité,…). « Attention », prévient notre invité, un monde sans/avec moins de cash a, certes, des avantages mais aussi des revers de la médaille auxquels il faut être très attentifs : exclusion sociale, risque de piratage, protection de la vie privée, et surtout dérive démocratique dès lors que les banques et les Etats pourraient avoir un c