Le point de vue éco - Start up : arrêtons la mascarade - 30/03/2019

Simon reçoit Nicolas Menet sociologue et co-auteur du livre « Startup : Arrêtons la mascarade ». Pour lui, le mythe du jeune entrepreneur cool, digitale, riche en jeans-basket, est une mascarade. En réalité des millions d’argent public (et privé) est investi dans ces startup dont l’écrasante majorité se casse la figure. Certains politiques y voient la solution pour le redéploiement économique de régions entières, pourtant elles créent peu d’emplois. Les success story ne sont que les arbres qui cachent la forêt. Il est lui-même startuper et ne fait pas un pamphlet anti-startup, il plaide pour