Le point de vue éco - Budget chauffage: les belges inquiets - 16/03/2019

Françoise Pissart, directrice Pauvreté & Justice sociale à la Fondation Roi Baudouin.

De plus en plus de personnes craignent de pas pouvoir chauffer leur logement. Pourquoi ?

Augmentation des prix de l'énergie, pauvreté en général, fossé croissant entre les locataires et les propriétaires, insécurité d'emploi, et proportion croissante de personnes isolées. Mais qu’est-ce qu’il faut faire ? Agir sur le logement, pardi ! La mauvaise qualité du logement, surtout dans les segments inférieurs du marché immobilier – est vrai problème. Les propriétaires privés doivent être stimulés à rénover et i