Le point de vue éco - Des logements de plus en plus petit - 23/02/2019

Michel reçoit Cécile Wolf, architecte. Le paradoxe du petit. Les logements deviennent plus petits, c’est une tendance de fonds. Parce que les ménages sont plus petits ET que le prix au mètre carré augmente. Mais construire ou aménager un logement plus petit est souvent loin d’etre moins cher. Et les spécialistes des rangements sur mesures, qui permettent de gagner en espace - « more space for your suivez mon regard » - ne font pas vraiment dans l'entrée de gamme.

