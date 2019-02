Le point de vue éco - Blockchain vs GAFA - 02/02/2019

Maxime reçoit Thibaut Verbiest, juriste et spécialiste du marché des cryptomonnaies. Alors que l’OCDE vient de conclure un accord avec 127 pays en vue d’une taxation des géants du numérique...Et si la solution était ailleurs ? Pour Thibaut Verbiest, Internet est aujourd’hui un paradoxe économique : la plus grande concentration de richesse de tous les temps dans un réseau ouvert et décentralisé. L’immense majorité des revenus générés en ligne sont aux mains d’une dizaine d’entreprises. Est-ce que la technologie ne pourrait tout simplement pas nous permettre de nous passer d’Amazon, de Google,