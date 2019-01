Le point de vue éco - Concertation sociale : faut-il la moderniser ? - 26/01/2019

Simon reçoit Evelyne Leonard professeur et spécialiste des relations sociales à l’UCL. Pour elle, il faut moderniser la concertation sociale. L’économie est en pleine mutation (digitalisation, uberisation, robotisation, mondialisation, …). Les parties ne sont plus aussi clairement identifiées (nouveaux statuts, délocalisation des centres de décision d’entreprise, multi-employeurs, …) de telle sorte que la concertation sociale « à la belge » ne fonctionne plus. Elle a participé à l’écriture du « Livre Blanc de la concertation sociale », une proposition de modernisation. Nous dresserons le con