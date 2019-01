Le point de vue éco - Licenciements chez Proximus : fallait-il s'y attendre? - 12/01/2019

Maxime reçoit Michel Ernst, analyste senior actions chez CBC pour revenir sur Proximus et son lourd héritage. Proximus veut réduire son personnel de 1900 personnes. Une surprise ? Pas vraiment pour Michel Ernst, qui observe le secteur et son marché. Proximus est selon lui une entreprise étatique « assez lourde » qui suit en fait la tendance européenne. Et le fait qu’elle soit publique et soumise à pressions politiques « explique peut-être qu’elle n’ait pas su réagir plus vite ». L’ampleur des licenciements à venir…la faute à l’Etat belge ?