Le point de vue éco - Changement climatique : danger pour la finance ? - 01/12/2018

Simon reçoit Sébastien Mortier, économiste et membre de la plateforme Coalition Climat. En marge de la manif climat ce WE et de l’ouverture de la COP 24 il sera question des conséquences économiques du changement climatique. Pour Sébastien Mortier le changement climatique pourrait être à l’origine d’une crise financière. Comment ? Quel lien entre climat et économie ? Comment concilier politique climatique et protection de l’emploi ?