Maxime reçoit Florence Kroff, de FIAN Belgium. Une quinzaine d’ONG ont détourné cette semaine la campagne de la banque ING sur ses « investissements durables ». Elles dénoncent un « greenwashing » et un non-respect de critères sociaux et environnementaux. Faut-il un compromis entre rentabilité et responsabilité sociale des banques ? Comment fixer une ligne claire et quels financements bannir ?