Le point de vue éco - Réforme des pensions : papy winners, baby losers ? - 06/10/2018

Simon reçoit Jean Hindriks, économiste et membre du Conseil Académique des pensions. Dans le débat sur la réforme des pensions, Jean Hindriks pointe un élément qu’on entend peu et dont on sous-estime l’importance : globalement le niveau de vie des pensionnés augmente, en même temps, la pauvreté chez les jeunes augmentent. Attention à ne pas faire de notre sécurité sociale un modèle organisé pour les retraités au détriment des jeunes (papy winners, baby losers). Sans solidarité intergénérationnelle, la réforme des pensions ne fonctionnera pas. (R)