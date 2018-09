Simon reçoit Georges Hübner, professeur de finance et d’économie à l’ULg et administrateur de Belfius. Le système bancaire a-t-il tiré les leçons de la crise de 2008 ? Les banques sont-elles plus solides ? Les demandes de régulations ont-elles été entendues ? Où en est-on dans la supération des activités bancaires ?