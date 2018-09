Le point de vue éco - Argentine, pays émergents : année 2018 compliquée - 01/09/2018

Maxime reçoit Roland Gilet, professeur de Finance à Solvay. Le peso Argentin a perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l’année. Et perdu 20% rien que cette semaine. Et la crise de la devise argentine menace de faire des ravages dans l’économie en brisant les chaînes d’approvisionnement des entreprises et en mettant à l’épreuve les finances des ménages. Qu’est-ce qui est en train d’arriver à l’Argentine ?

D’autant que ce n’est pas le seul pays dont la monnaie se porte mal - face au dollar. L’ensemble des pays émergents souffrent pour l’instant.