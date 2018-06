Le point de vue éco - La Wallonie : quelle position dans l'industrie musicale ? - 30/06/2018

Maxime reçoit Gérôme Vanherf, directeur opérationnel du fonds d’investissement Leansquare et cheville ouvrière du Wallifornia MusicTech (qui en est à sa deuxième édition). Ce point de rencontres entre l’industrie musicale et l’innovation technologique a une ambition : devenir numéro 1 en Europe pour les Music Tech. Bon nombre de participants au festival sont des start-up étrangères, allemandes, françaises, britanniques. Est-ce que la Wallonie peut réellement devenir un pôle d’innovation pour l’industrie musicale ? Comment être innovant et rentable dans le monde de la musique, alors que Spoti