Le point de vue éco - Le salariat en phase avec les réalités de terrain ? - 23/06/2018

Simon reçoit Sandrino Graceffa, directeur de Smart (coopérative de travailleurs indépendants/autonomes) : il faut repenser le salariat qui n’est plus adapté au monde du travail d’aujourd’hui. Il y a de plus en plus de travailleurs autonomes, le salariat n’est plus la norme, il faut leur offrir des perspectives. Le travail freelance ne doit plus rimer avec précarité. La coopérative, par exemple, est une réponse à l’Uberisation. Notre invité connait bien le monde du travail, il nous donnera sa lecture de son évolution et ses pistes d’amélioration.