Le point de vue éco - Le Big Data : une question de politique publique - 26/05/2018

Maxime reçoit Philippe Defeyt, économiste et homme politique pour aborder la protection des données. Les pouvoirs publics en Belgique n’ont pas encore pris la mesure de ce que les données pourraient permettre de faire. Liens entre polluants et maladies, accès aux données, mobilité, recherches académiques, … Pour Philippe Defeyt, il faut protéger l'usage qui est fait des données plutôt que les données en tant que telles. Les données ne peuvent plus être considérées comme une propriété strictement privée, et il faut une politique ambitieuse de production et de circulation de données, du secteu