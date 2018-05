Le point de vue éco - Quels risques pour la pharma en Belgique ? - 12/05/2018

Maxime reçoit Christophe Goethals du CRISP. Le secteur pharmaceutique en Belgique est exposé à plusieurs risques et fragilités. Au-delà de son poids indéniable - l’un des secteurs plus importants de l’économie du pays, la présence de grands groupes étrangers, volatiles et aux centres de décision basés à l’étranger, est un risque en matière d’emploi, et la concurrence entre pays pour attirer ces entreprises est un risque. D’autant que les recherches sur les maladies rares vont devenir un enjeu économique important. Or, la « petite » Belgique a un gros désavantage : la faible présence de pati