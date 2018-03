Le point de vue éco - Une loi sur la copropriété - 31/03/2018

Maxime reçoit Yves Van Ermen, ancien président de l’IPI - l'Institut professionnel des agents immobiliers. Une nouvelle loi sur la copropriété est en cours de gestation. Le but ? Faciliter la prise de décision des copropriétés lors de rénovations. Pourquoi ? Balcons qui s’effondrent, façades qui s’effritent, et…pas de rénovation de la part de la copropriété de l’immeuble, incapable de prendre une décision. Deux cas sont en justice pour l’instant en Belgique. Le parc immobilier belge vieillit, se dégrade, et est de plus en plus composé d’appartements en copropriété. Yves Van Ermen a contribué