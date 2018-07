Le point de vue - Alain Licoppe - 23/07/2018

L’invité de Jour Première : Le ministre wallon de la Nature René Collin a confirmé vendredi dernier par communiqué la présence d'un loup dans les Fagnes. Le Réseau Loup, coordonné par le Service public de Wallonie et mis en place en mai 2017, a en effet pris connaissance d'un cliché réalisé, fin juin 2018 dans les Fagnes, par un « piège photographique ». On parle de cette présence du loup dans nos Fagnes avec Alain Licoppe, du Demna (Département de l’Etude du milieu naturel et agricole) et responsable du Réseau Loup.