Entrez sans frapper : Fabrizio Cassol et Florent Le Duc sur Auvio

Loin des yeux, près du cœur : le point avec nos artistes



Le secteur de la culture est l'un des plus directement impacté par la crise du coronavirus. Il a perdu 93% de ses recettes propres en raison des effets de la pandémie. Toute cette semaine, on fait le point avec nos artistes et institutions culturelles. On démarre ce lundi avec le secteur de la musique.



On en parle avec :

- Le saxophoniste belge de jazz Fabrizio Cassol d'Aka Moon, dont le nouvel album "OPUS 111" est sorti sur les plateformes. En l'honneur du 250e anniversaire de Beethoven, Aka Moon rend hommage à ce grand maître avec un répertoire inspiré de sa dernière Sonate 32 Op. 111 pour piano (1821-22)

- Florent Le Duc, artiste, co-directeur de FrancoFaune et Membre fondateur du FACIR - La Fédération des Auteurs Compositeurs et Interprètes Réunis.