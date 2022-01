Le plus grand Musée du Monde : Roi de la steppe, le mammouth ! sur Auvio

C'était le plus grand mammifère terrestre que l'Homme ait jamais côtoyé. Bien que disparu depuis 4.000 ans, le mammouth est toujours bien présent dans notre imaginaire. En incontestable roi de la steppe - son écosystème de prédilection - il a défié pendant des centaines de milliers les variations climatiques et les prédateurs en tout genre. Entre l'Homme et le mammouth, ce fut une longue histoire tumultueuse dont les échos nous parviennent sous forme de traces archéologiques, d'os peints ou burinés, parfois transformés en outils, en amulettes ou en bijoux. Dans les steppes de l'actuelle Russie, une véritable « civilisation du mammouth » s'est appuyée sur lui pour s'épanouir. Aujourd'hui, ce sont surtout les mammouths congelés dans le permafrost sibérien qui alimentent la recherche scientifique. Leur ADN intact pourrait-il faire revivre cet herbivore hors normes ? Cette exposition accessible à tous les publics, notamment aux enfants, donne la mesure du grand opéra du vivant. En réalité, le mammouth nous dit beaucoup sur la planète, sur l'Homme, et sur les raisons qui précipitent de plus en plus d'espèces dans les oubliettes du temps...



Avec Mélanie Cornélis, directrice de l'EMA et Grégory Abrams, conservateur des collections préhistorique à l'EMA.





MAMMOUTH ! Steppe by steppe



A l'Espace Muséal d'Andenne jusqu'au 1er mai 2022



Le Phare - Promenade des ours

5300 Andenne



Infos et conditions de visite : www.lephare-andenne.be



Tél. : 085/84 96 95

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ