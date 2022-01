Le plus grand Musée du Monde : Micro-ordinateur Még@-révolution sur Auvio

Dans les années 1960, quelques chercheurs isolés sont persuadés que l'humanité est arrivée à un tournant décisif de son histoire. L'informatique pensent-ils, est en effet en passe de changer le monde car elle va permettre de décupler les possibilités de l'intelligence humaine. L'invention progressive du micro-ordinateur et d'une « interface graphique utilisateur » capable de l'exploiter va effectivement changer le monde. Imaginée par des universitaires, lancée par de jeunes idéalistes et concrétisée par l'industrie - qui avaient tous des buts différents - la micro-informatique a comme particularité de se préoccuper avant tout de l'utilisateur final et de ses besoins concrets. C'est l'histoire de cette double révolution, à la fois technique et sociétale, qui est racontée dans une toute nouvelle exposition qui vient de s'ouvrir à Namur dans ce qui est l'un des musées les plus originaux de notre pays.



Intervenants : Marie d'Udekem-Gevers, professeure d'histoire de l'informatique et chercheuse à l'UNamur et Robert Vanparys, ingénieur en électronique, membre de l'Association Collection Bull-FEBB.



Expo Micro-ordinateur Még@-révolution

au Computer Museum NAM-IP jusqu'au 30 juin 2022



Infos et conditions de visite :

NAM-IP

Rue Henri Blès, 192A

5000 Namur

Mail: info@nam-ip.be

Site : www.nam-ip.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ