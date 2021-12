Le plus grand Musée du Monde : Mithra revit à Mariemont sur Auvio

Ernest Renan a dit que si l'Empire romain n'était pas devenu chrétien, il se serait voué au culte de Mithra. Si de nos jours les scientifiques sourient de cette assertion, ils conviennent néanmoins que cet étrange culte antique originaire d'Asie mineure a connu un succès assez extraordinaire au sein du monde romanisé. Pourtant, le culte de Mithra n'était pas une religion de masse. Il n'apportait pas de réponses toutes faites aux interrogations existentielles de ses adeptes, ne promettait rien, et n'offrait d'autre réconfort que le sentiment d'appartenir à un groupe d'hommes (il n'était pas ouvert aux femmes) soudé, répandu dans tout l'empire. Aujourd'hui, faute de textes, c'est l'archéologie qui apporte des informations sur le culte de Mithra. De l'Ecosse à la Syrie ; de l'Afrique du nord à l'Allemagne ou à la Roumanie, on découvre presque chaque année un nouveau lieu de culte. Ces découvertes ont tissé petit-à-petit une image de plus en plus fascinante de ce culte privé, pratiqué dans des temples semi-enterrés, et qui proposait à ses adeptes un cheminement initiatique à travers un univers où foisonnaient les symboles...



En étroite collaboration avec un musée français et un musée allemand, le musée royal de Mariemont propose de découvrir ce culte mystérieux par le truchement de scénographies immersives dans lesquelles des pièces de grande valeur sont montrées au public pour la première fois.



LE MYSTÈRE MITHRA. PLONGÉE AU CŒUR D'UN CULTE ROMAIN

Jusqu'au 17 avril 2022



Musée royal de Mariemont

Chaussée de Mariemont, 100

7140 Morlanwelz



Infos et réservation : www.musee-mariemont.be

Tél. : 064/ 27 37 41 - Mail : accueil@musee-mariemont.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ