Le plus grand Musée du Monde : Nouveau à Mons : le MUMONS sur Auvio

Elle ne le savait pas nécessairement elle-même, mais la jeune Université de Mons (UMONS 2009) est la dépositaire de centaines de milliers d'ouvrages précieux, cartes et plans, œuvres d'art, instruments scientifiques anciens, etc... liés aux multiples champs du savoir que touchent ses facultés. Médecine, sciences économiques, géologie, technologies, sciences humaines, traduction et interprétation, pédagogie, psychologie... toutes ces disciplines enseignées à Mons - parfois depuis près de deux siècles - possédaient en effet des trésors méconnus qui dormaient dans les armoires et les greniers. Les identifier, les rassembler et les répertorier en vue de les offrir à la curiosité du grand public était l'ambitieux projet poursuivi depuis des années par une équipe enthousiaste. Il a connu un premier aboutissement cet automne avec l'inauguration du MUMONS dans un ancien couvent profondément rénové, au cœur de la capitale hennuyère. Cet écrin incomparable accueille aujourd'hui un parcours permanent qui conduit le visiteur à travers les méandres de l'histoire locale et à la découverte de véritables trésors tirés de l'oubli. Avec son moto « Sciences, Arts & Curiosités », le MUMONS constitue sans aucun doute une nouvelle étoile dans le firmament des musées de Wallonie.



Avec Francesco Lo Bue, physicien, directeur du MUMONS et Romane Duculot, historienne de l'art, commissaire de l'exposition permanente.





MUMONS

24, place du Parc

7000 Mons



Ouvert tous les jours de 10h à 17h, et le dimanche et jours fériés de 14h à 17h. Fermé le mardi et le samedi. Fermeture annuelle durant les vacances d'hiver.



Infos et réservations : 065/37 22 15

Mail : mumons@mumons.ac.be

Site : mumons.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ