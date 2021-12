Le plus grand Musée du Monde : L'Atomium - Le symbole et le musée sur Auvio

Quel est le symbole universel de la Belgique ? Sans nul doute : l'Atomium.



Connu dans le monde entier, unique en son genre, son originalité lui a permis de garder au fil du temps une identité intacte depuis son érection à l'occasion de la fameuse Expo 58, sur le plateau du Heysel. Pourtant, l'Atomium a bien failli disparaître. Voici une vingtaine d'années, il fut en effet sérieusement question de le démolir : il avait fait son temps, rempli honorablement son office et, surtout, menaçait ruine. Mais peut-on impunément faire disparaître les symboles ? Profondément restauré, l'Atomium a rouvert ses portes en 2006. Aujourd'hui, outre la plus belle vue de Bruxelles et le restaurant le plus haut perché de Belgique, il offre un espace muséal entièrement dédié à lui-même et à l'Expo 58 dont il était le « clou ». L'Atomium se place également au sommet du hit-parade des lieux les plus visités du pays avec plus de 600.000 entrées par an. Des visiteurs venus de tous les coins du pays mais aussi de tous les recoins du monde. L'Atomium est - dans tous les sens du terme - un véritable monument dédié à la Belgique, à son savoir-faire et à son rayonnement... Visite guidée.



Avec Julie Almau-Gonzalez, directrice générale de l'Atomium et Arnaud Bozzini, directeur des expositions.



