Le plus grand Musée du Monde : Dragon rouge et le Musée des commandos sur Auvio

Stanleyville, novembre 1964 : des milliers de Belges sont pris au piège d'une des nombreuses rébellions violentes qui agitent sporadiquement le Congo. Il faut les sauver. Les négociations ayant échoué, reste la solution de la dernière chance : les para-commandos.



Entre autres faits, un musée de Wallonie évoque cette affaire restée dans les annales comme la première grande opération aéroportée de sauvetage d'otages de l'histoire. Ce musée est celui des Commandos. Situé au sein même de la caserne du 2e bataillon Commando à Flawinne, près de Namur, il raconte le destin de cette unité d'élite créée pendant la seconde Guerre mondiale en Grande-Bretagne avec quelques dizaines de volontaires évadés de Belgique occupée. Aujourd'hui, le Musée des Commandos présente une collection unique d'objets en tout genre, de photos d'époque et de scénographies qui racontent qui sont ces hommes hors du commun, toujours étroitement mêlés aux événements les plus difficiles de l'histoire de la Belgique et qui en constitue sans doute l'ultima ratio.



Avec Richard Schepkens, administrateur-délégué du Musée des commandos ; et le lt-colonel (hr) Emile Genot, auteur de plusieurs livres sur l'histoire des para-commandos belges.





Musée des Commandos



Caserne sous-lieutenant Thibaut

Rue Joseph Durieux, 80

5020 Flawinne



Infos et contact :



Tél. : 02 442 10 13

Mail : CdoMuseum@skynet.be



Site : www.cdomuseum.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ