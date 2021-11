Le plus grand Musée du Monde : Belgique-Afrique centrale : un encombrant passé ? sur Auvio

Fin octobre, les experts mandatés par la Commission parlementaire spéciale "Congo - passé colonial" remettaient leur rapport final. En un peu plus d'un an, cette brochette d'universitaires de tous horizons a réussi le tour de force de produire un résumé extrêmement détaillé des réalités concrètes de la période coloniale et leur impact à long terme. Ce rapport n'apporte sans doute pas de réponse à tout mais au moins montre-t-il qu'il est possible de regarder l'histoire en face. C'est du reste ce que tentent de faire depuis des années déjà certaines institutions universitaires et muséales de notre pays. C'est le cas du Musée Royal de l'Afrique Centrale - mieux connu sous le nom d'Africa Museum depuis sa récente refonte en profondeur. Aujourd'hui, en effet, Africa Museum est une institution à la pointe de la muséographie contemporaine, doublé d'un établissement scientifique fédéral dont la mission s'étend à tous les aspects de l'Afrique centrale. C'est ainsi qu'à côté de ses vertigineuses collections dédiées aux sciences naturelles ou aux arts traditionnels, l'Africa Museum n'a pas hésité à ouvrir un espace consacré à l'histoire contemporaine des anciennes colonies de la Belgique, sans en occulter les zones d'ombre ni les faits les moins glorieux.



Avec Patricia Van Schuylenbergh, cheffe du service Histoire et Politique à Africa Museum, chargée de cours à l'UCLouvain et Mathieu Zana, professeur émérite à la KULeuven et chercheur à Africa Museum.



Africa Museum

Leuvensesteenweg 13

3080 Tervuren



+32 2 769 52 11

info@africamuseum.be



Site : www.africamuseum.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ