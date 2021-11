Le plus grand Musée du Monde : Le secret des espadons au Centre belge de la BD sur Auvio

Les Aventures de Blake et Mortimer, l'œuvre immortelle d'Edgar P. Jacobs, fait partie du cercle étroit des super grands classiques de la BD. Et dans cette série d'une quinzaine d'histoires parues entre 1946 et 1990, la trilogie du Secret de l'Espadon est peut-être bien la plus fascinante.



C'est en tout cas le postulat des deux très grands spécialistes de la BD qui ont conçu la formidable exposition actuellement visible au Centre belge de la DB, à Bruxelles. Sous le titre "Le secret des espadons", celle-ci nous entraîne en réalité dans l'univers d'Edgar P. Jacobs. Un univers romanesque complexe, coloré et parfois violent ; un univers qui faisait - et fait encore largement aujourd'hui - écho aux soubresauts du monde. En son temps, toute l'œuvre de Jacobs fut d'ailleurs en rupture nette avec ce qui se pratiquait alors dans la bande dessinée franco-belge. Au contraire de Tintin, par exemple, Blake et Mortimer ne sont pas des adolescents naïfs mais des adultes mûrs et parfois graves, en tout cas inquiets car engagés dans une lutte titanesque contre le Mal afin de défendre la liberté et la démocratie. Le tout nimbé d'une dimension fantastique où s'entremêlent allégrement science-fiction et politique-fiction.



Avec François Schuiten, auteur ; Eric Dubois, professeur agrégé de design à l'école Boulle (Paris) et Daniel Couvreur, journaliste, chef du Service Culture au SOIR, co-commissaires de l'exposition "Le secret des espadons".



