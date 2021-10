Le plus grand Musée du Monde : L'exposition « Covid 19, la nouvelle peste noire ? » au musée de la médecine de Bruxelles sur Auvio

Jean-Pol Hecq continue sur sa lancée tout l'été avec des émissions inédites qui mettent en lumière les musées de Wallonie et Bruxelles afin de soutenir ce secteur de la culture. Entre expositions réelles et virtuelles, Le plus grand Musée du Monde souligne les actions et les initiatives menées par les musées qui déploient des trésors d'organisation pour ouvrir leurs portes dans le respect des règles sanitaires.

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ