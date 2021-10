Le plus grand Musée du Monde : Ne dites plus PASS, dites SPARKHO ! sur Auvio

Vingt et un an. C'est l'âge de ce qui fut sans doute l'une des tentatives les plus originales de vulgarisation de la culture technique et scientifique de notre pays.



Mais le PASS, situé à Frameries, au cœur du Borinage, n'est plus. Ou plutôt, il vient d'achever une mue qui le propulse dans une nouvelle dimension. C'est en effet cet automne 2021 que le PASS est devenu SPARKOH ! Bien plus qu'un simple changement de nom, la mutation que vient de connaître cet endroit unique en Wallonie correspond à un repositionnement résolument tourné vers les problématiques d'aujourd'hui. En témoigne la toute nouvelle exposition intitulée Geo'Dynamic ! qui se penche sur les phénomènes climatiques. Elle montre notamment comment se forment un nuage ou un tsunami, d'où viennent vent et orages, ce que veut dire une éruption volcanique. Comme toujours à SPARKHO !, le visiteur est invité à toucher, à sentir, à manipuler, à vivre des expériences qui font appel à ses sens ... et bien sûr à faire turbiner ses capacités d'observation. Visiter SPARKHO !, c'est en réalité entrer dans l'univers fabuleux des STEM. Sous cet acronyme ésotérique se cache l'ensemble des disciplines qui ont tant d'impact sur notre quotidien d'aujourd'hui : la science, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Mais le véritable coup de génie de SPARKHO ! est sans doute d'avoir réussi à mettre ces disciplines et leurs réalisations à portée des enfants, des adolescents.... et des adultes qui se surprendront à redécouvrir en s'amusant les fondamentaux de notre monde.



SPARKOH !

Des émotions scientifiquement prouvées



3, Rue de Mons

7080 Frameries



Infos et visite :



Mail : pass@sparkoh.be

Site : https://sparkoh.be

Tél. : +32 65 61 21 60

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ