Le plus grand Musée du Monde : « Habiller le culte » - Un trésor méconnu à Tournai sur Auvio

Au début du 18e siècle, un atelier de broderie de Ath devient le fournisseur attitré des nombreuses communautés monastiques et chapitres de nos régions. Sa spécialité : réaliser des ensembles d'ornements sacerdotaux de grand style. Chapes, dalmatiques, chasubles, étoles, voiles de calice, manipules, parement d'autel : rendre le culte nécessite tout un attirail textile richement décoré, clinquant, luxueux... Il est vrai que l'époque est à la théâtralisation extrême des actes religieux. La pompe ecclésiastique doit éclater dans toute sa splendeur. Tout y concourt : l'architecture, les arts décoratifs, la musique, la peinture,... rien n'est trop beau pour exalter la grandeur de Dieu et, donc, de ses humbles serviteurs. Des artisans rencontrent cette demande en réalisant des ensembles fastueux. Extrêmement complexes, ces pièces constituent le summum de l'art de la broderie en Europe. La cathédrale de Tournai possède encore certains de ces ensembles flamboyants. Ils sont exposés en ce moment au Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du 850e anniversaire de la dédicace de ce qui est l'un des édifices religieux majeurs de Belgique.



« Habiller le culte » - Les fastes brodés du textile liturgique de la cathédrale de Tournai » exposition temporaire jusqu'au 28 novembre 2021.



TAMAT - Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles

9, Place Reine Astrid

7500 Tournai



Infos : www.tamat.be

info@tamat.be

Tél. : 069/23 42 85

