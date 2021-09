Le plus grand Musée du Monde : Trois vallées, un train. sur Auvio

En 1972, un machiniste de la SNCB se désole de voir partir à la ferraille les dernières locomotives à vapeur. Au même moment, les usines mettent également au rebus leur matériel ferroviaire mais l'une d'entre elle va accepter de céder une loco de manœuvre à une poignée d'enthousiastes bien décidés à sauvegarder l'incroyable patrimoine technologique et historique que représente la « traction vapeur ». Aujourd'hui, implanté dans l'une des plus belles régions rurales de Wallonie, le Chemin de fer à vapeur des 3 vallées est non seulement une attraction majeure qui beaucoup amuse petits et grands mais, surtout, il conserve, restaure, et entretien jalousement des dizaines de locomotives et de wagons de tous types et de toutes les époques. Inauguré en 1994, un musée implanté dans les emprises de l'ancienne gare internationale de Treignes propose une formidable collection de machines rutilantes qui témoignent de l'épopée de la vapeur dans notre pays qui fut l'un des pionniers majeurs du chemin de fer dans le monde.



Chemin de fer à vapeur des trois vallées

Chaussée de GIVET 49-51

5660 MARIEMBOURG



Infos et contact : 060/31 24 40

Site internet : cfv3v.eu



NB : Lors du weekend des 25 et 26 septembre 2021, à l'occasion du Festival vapeur, sortie de nombreuses locomotives de tous types et animations.

