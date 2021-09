Le plus grand Musée du Monde : La Grande épopée de la ligne Pékin-Hankou sur Auvio

Entre 1898 et 1905, une poignée d'ingénieurs belges réalise un exploit industriel hors du commun. Environ 1200 kilomètres séparent Pékin de Hankou (aujourd'hui Wuhan) mais, entre ces deux pôles administratifs et économiques majeurs, il y a surtout deux fleuves parmi les plus imposants du monde et une chaîne de montagnes. Or, en Chine, à la fin du 19e siècle, il n'y a plus d'autres moyens de transport que les chameaux ou le bateau, via de grands détours par les ports maritimes comme Shanghai. L'hinterland reste désespérément enclavé, le commerce stagne, l'insécurité règne. En sept ans à peine, un jeune ingénieur belge du nom de Jean Jadot va accomplir le tour de force de bâtir la première grande liaison ferroviaire entre le nord et le sud de la Chine. Cette aventure, qui fut sans doute l'apogée du savoir-faire ferroviaire belge, est évoquée de manière superbe à Train World dans une nouvelle exposition temporaire.



Expo « De Pékin à Hankou, une aventure belge en Chine » (Jusqu'au 10 octobre 2021)



