Le plus grand Musée du Monde : Mons au temps de Waudru sur Auvio

La fondation de Mons doit tout à l'établissement au 7e siècle d'un modeste monastère sur une colline surplombant le confluent marécageux de deux rivières. C'est le projet de Waudru, fille de l'intendant du roi Clotaire II, et nièce du maire du palais. Nous sommes là dans les plus hautes sphères du pouvoir mérovingien, dynastie dominante des Francs saliens, qui s'apprête à devenir l'une des plus puissantes entités de l'Europe naissante. Preuve de la montée en force politique du christianisme, cet acte - vite imité - sera à la base d'un maillage serré de monastères dans nos régions. De nos jours à Mons, Waudru est toujours dûment honorée. Une fois par an, ses restes sont processionnés à travers la ville dans un somptueux reliquaire juché sur un carrosse de procession. Mais derrière l'imagerie aujourd'hui folklorique, c'est le haut moyen-âge qui continue à résonner dans l'imaginaire collectif de toute une région.

Avec le Musée de Mariemont et le Musée d'archéologie de Tournai, l'Artothèque de Mons prend donc ainsi sa part dans la vaste exposition intitulée « Itinéraires mérovingiens » qui donne à voir la richesse et la complexité de cette société d'il y a 1.400 ans, ancêtre directe de la nôtre, et dont les vestiges archéologiques pullulent en Wallonie.

A la fois réserve générale, centre de recherche, de restauration et d'étude du patrimoine, l'Artothèque de Mons rassemble les pièces et les œuvres qui ne sont pas exposées dans les musées de la ville. Outre sa mission de conservation, ce lieu a également un large rôle de promotion du patrimoine montois en le rendant accessible virtuellement.



Mons au temps de Waudru - Itinéraire mérovingiens

Jusqu'au 22 octobre 2021

Artohèque

1, rue Claude de Bettignies

7000 Mons

Accueil Musée / Information + 32 65 40 53 80

www.artotheque.mons.be

