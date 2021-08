Le plus grand Musée du Monde : Images fausses à la Kazerne Dossin sur Auvio

1944, âgé de moins de deux ans, ses parents envoyés à Auschwitz, Arthur Langerman est placé dans un orphelinat à Bruxelles. Seule sa mère reviendra de l'enfer mais ne voudra jamais parler de « tout çà » à son fils. Devenu adulte, Arthur Langerman s'interroge. En particulier, il ne comprend pas pourquoi les Européens se sont acharnés ainsi sur les Juifs et se met à recueillir des objets ayant trait à cette part noire de notre histoire. Débute ainsi une collection d'objets antisémites qui deviendra la plus importante d'Europe. Exposée (partiellement) en ce moment à la Caserne Dossin, à Malines, elle donne un coup de projeteur troublant sur l'imprégnation antijuive qui a prévalu dans toute l'Europe pendant des siècles. Elle démontre aussi comment tout un système d'imagerie caricaturale à préparé la voie au génocide la plus colossal de toute l'histoire de l'humanité. La Caserne Dossin est le lieu clé de la Shoah en Belgique. C'est là qu'entre 1942 et 1944 les quelques 25.000 juifs et 350 tziganes arrêtés en Belgique ont été parqués en attendant leur transport vers les camps de la mort. C'est aujourd'hui à la fois un musée, un mémorial et un centre d'études sur l'Holocauste et les droits humains.



Avec Arthur Langerman, rescapé de la Shoah, collectionneur ; et Laurence Schram, historienne, chercheuse à Kazerne Dossin

Fake Images (jusqu'au 7 décembre 2021) Site de l'expo : https://fakeimages.be

