Le plus grand Musée du Monde : Le vrai du faux sur Auvio

Depuis la Donation de Constantin jusqu'aux Fake News actuelles, en passant par l'Affaire Dreyfus, les fausses découvertes archéologiques et toutes les pratiques de contrefaçon, l'être humain n'a jamais hésité à travestir la réalité pour que le récit qu'on puisse en donner ensuite soit conforme à ses vues, à ses intérêts ou à sa plus grande gloire... C'est ce que montre l'exposition « Fake for Real » qui se tient en ce moment à la Maison de l'histoire européenne, à Bruxelles. Projet du Parlement européen, la Maison de l'histoire européenne ambitionne de sensibiliser le public à la diversité des perspectives et des interprétations de l'histoire de l'Europe. Il préserve les souvenirs partagés et les souvenirs qui divisent et présente l'histoire de l'intégration européenne et de ses fondements.

Avec Simina Badika, conservatrice de la Maison de l'histoire européenne et Blandine Smilansky, historienne, chargée des expositions et la médiation.



Maison de l'histoire européenne - 135, rue Belliard 1000 Bruxelles

Fake for Real - Une histoire du faux et de la contrefaçon



Jusque octobre 2021



Renseignement sur les conditions de visite : www.historia-europa.ep.eu

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ