Le plus grand Musée du Monde : Orval : près de mille ans de vie religieuse ! sur Auvio

Pas encore un millénaire mais déjà 950 ans : c'est l'anniversaire que fête l'abbaye d'Orval en ce moment. Pour cette circonstance, le musée d'Orval s'est engagé dans une mue profonde. C'est ainsi que dans le cadre de la « Maison des hôtes », une toute nouvelle exposition permet aux visiteurs de saisir l'histoire - mouvementée -et les singularités de ses trois implantations successives de ce qui est peut-être la plus belle abbaye de Belgique. Des fouilles récentes ont d'ailleurs permis de mettre au jour des éléments que l'on croyait disparus à tout jamais. Mais tout n'est terminé pour autant. Objectif : avoir refondu tout le parcours muséal, ruines comprises, pour 20026, centième anniversaire de la refondation de l'abbaye.



Avec Frère Xavier, économe, maître des novices et responsable du Musée d'Orval



