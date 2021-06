Le plus grand Musée du Monde : Un iguanodon, sinon rien ! sur Auvio

1878, charbonnage de Bernissart, Hainaut : à plus de 300 mètres de fond, quelques mineurs découvrent des « arbres remplis d'or »... Hélas pour eux, mais heureusement pour la paléontologie, ces étranges fûts dorés sont en réalité des ossements fossilisés de dinosaures, des dizaines de squelettes de dinosaures, complets, en bon état. C'est une découverte sensationnelle, du jamais vu ! Après bien des efforts, 31 d'entre eux seront remontés à la surface et expédiés au Musée d'histoire naturelle à Bruxelles où ils attirent toujours les foules. Aujourd'hui, sur les lieux mêmes de la découverte, un petit musée fort bien organisé offre également un coup de projecteur sur cette aventure scientifique étonnante. Les conditions de la découverte y ont été reconstituées et un vrai grand iguanodon de Bernissart trône fièrement au cœur du bâtiment. Et en ce moment, s'y tient également une exposition qui « raconte » la géologie du Hainaut, cette terre où, depuis la nuit des temps, l'homme a exploité les incroyables richesses du sous-sol.



Musée de l'iguanodon de Bernissart + Exposition temporaire Diversité géologique en Hainaut (jusqu'au 31 août 2021)



Le Musée de l'Iguanodon

Rue Lotard, 14

7320 Bernissart



Infos et réservations : 069/76 66 13

Mail : museeiguanodon@bernissart.be

Site : www.bernissart.be/museeiguanodon

