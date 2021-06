Le plus grand Musée du Monde : Swinging Books à la Maison Érasme sur Auvio

Au cœur d'Anderlecht subsiste un étonnant témoignage du temps où ce village tout proche de Bruxelles était la banlieue chic de la capitale de l'Empire de Charles Quint. C'était au 16e siècle, et le bâtiment aujourd'hui connu sous le nom de Maison d'Érasme a en effet accueilli tout un temps le grand intellectuel international, théologien et philosophe, mais aussi conseiller des princes et des papes, qu'était Érasme. Aujourd'hui, la Maison d'Érasme est assurément - en attendant la réouverture du Béguinage actuellement en travaux - le joyau des musées communaux d'Anderlecht. Il abrite un riche musée dédié évidemment à Érasme mais qui accueille aussi des expositions temporaires. C'est le cas en ce moment avec l'extraordinaire travail de Sün Evrard, accoutumée depuis longtemps à travailler sur des œuvres d'Erasme, qui tisse et retisse la toile qui nous relie indéfectiblement à la Renaissance...



Avec Sün Evrard, relieuse d'art, et Zahava Zeewald, directrice des musées communaux d'Anderlecht.



Expo Swinging Books, œuvres de Sün Evrard - jusqu'au 24 octobre 2021

à La maison d'Erasme

Rue de Formanoir, 31

1070 Bruxelles

Contacts et information sur les conditions de visite : 02/521 13 83

Mail : info@erasmushouse.museum

Site : https://erasmushouse.museum



Exposition réalisée en partenariat avec la Bibliotheca Wittockiana (Musée des Arts du Livre et de la Reliure) et l'ARA Belgica (Les Amis de la Reliure d'Art).

