Le plus grand Musée du Monde : Une maison de famille au siècle des Lumières sur Auvio

A deux pas de la cathédrale de Namur se niche un étonnant hôtel particulier venu en droite ligne du 18e siècle. Connu autrefois sous le nom d'hôtel de Groesbeeck-de Croix, il abrite aujourd'hui le Musée des Arts décoratif de la ville et constitue un véritable conservatoire de la manière dont vivait une famille (très) aisée au siècle des Lumières. Cristaux de Vonêche, faïences d'Andenne, meubles namurois,... les productions locales y côtoient des pièces importées de France, des Pays-Bas, de Chine ou des Amériques ; illustration de la profonde mutation culturelle et économique que connaît alors l'Europe. Intégré dans le pôle muséal communal Les Bateliers, le Musée des Arts décoratifs est un joyau exceptionnel qui mérite un bon coup de projecteur. La preuve ? Il sert souvent de décor pour des productions cinématographiques internationales.



Avec Fabrice Giot, conservateur du Musée des Arts décoratifs et directeur des Bateliers



Musée des Arts décoratifs de Namur

3, rue Joseph Saintraint

5000 Namur



Infos et conditions de visite : www.facebook.com/museeartsdecoratifsnamur/

Site du pôle muséal de la ville de Namur : www.namur.be/fr/loisirs/culture/musees/les-bateliers/

