Le plus grand Musée du Monde : Tonnerre sur la Meuse - Mai 1940 sur Auvio

En 1940, de nombreux combats opposèrent Français et Allemands sur le sol belge. Ce fut le cas, par exemple, autour de Dinant où deux divisions blindées allemandes avaient pour mission de franchir la Meuse. L'une d'entre elle allait se heurter aux Français dans le petit village de Haut-le-Wastia (entité de Anhée). Pendant trois jours, le bourg changera de mains à plusieurs reprises mais, menacées de débordement, les troupes françaises durent finalement se replier. Pendant l'Occupation les tombes des soldats français furent pieusement entretenues et fleuries par les habitants. Après guerre, des vétérans français et leurs familles vinrent régulièrement revisiter les lieux. Petit-à-petit des relations d'amitié se développèrent, un mémorial fut érigé et finalement un petit musée vit le jour, alimenté par les objets récoltés sur le champ de bataille et les dons des vétérans. Aujourd'hui, le Musée du souvenir de Haut-le-Wastia perpétue le souvenir des jours tragiques de mai 1940, perpétue la mémoire de ceux qui y sont morts, et cimente la très vieille amitié franco-belge...



Avec Olivier Voets et Dominique Hallouin, responsables du Musée du souvenir de Haut-le-Wastia





Musée du souvenir Mai 1940 - Bataille de la Meuse

Place des Français

5537 Haut-le-Wastia



De mai à la mi-octobre : ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 13h30 à 18h.

Pour les groupes : accessible toute l'année sur rendez-vous



Site : www.museedusouvenirmai40.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ