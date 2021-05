Le plus grand Musée du Monde : Le tram vicinal - une glorieuse histoire belge sur Auvio

A partir de 1885, la Belgique a commencé à être quadrillée par un incroyable réseau ferré de proximité : le tram vicinal. De la Côte aux forêts ardennaises, des zones minières du Hainaut à celles de Campine, pratiquement tous les villages furent bientôt reliés au réseau ferré à écartement métrique le plus dense du monde. Le tram vicinal a permis le désenclavement économique de régions rurales entières et le transport à faible coût de générations d'ouvriers, de ménagères et d'écoliers. Frontalement concurrencé par la route, le réseau vicinal sera graduellement démantelé à partir des années 1960. Aujourd'hui, le tram a (presque) complètement disparu de nos paysages ruraux. Heureusement, à Thuin, des passionnés se consacrent à la conservation - en parfait état de marche - de matériels roulants de toutes les époques. Un exercice jubilatoire d'archéologie industrielle expérimentale qui ravit toujours petits et grands, les spécialistes d'histoire technique et les simples nostalgiques.



Avec Paul-Emile Brohée, secrétaire de l'ASVI et Yves-Laurent Hansart, chargé de communication.



Association pour la sauvegarde du vicinal (ASVI)

Rue du Fosteau

6530 Thuin

Infos et réservations : www.asvi.be



NB : Le weekend de Pentecôte, en particulier dimanche 23 mai, circuleront de nombreux convois de type différent dont le tram à vapeur avec sa fameuse locomotive Type 7 de 1888. Ce sera encore le cas le dimanche 5 juin.

