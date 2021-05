Le plus grand Musée du Monde : Art et rite - le pouvoir des objets sur Auvio

Qu'est-ce qui relie une boîte à couture d'une religieuse du couvent d'Assesse du début du 20e siècle et une statue à clous animalière d'Afrique centrale ? Un drapelet de procession de Beloeil du 17e siècle et une tangka tibétaine du monastère de Lamayuru, au Ladakh ? Un bouclier traditionnel de Nouvelle-Guinée et une gravure représentant la Sainte Face réalisée en Italie dans les années 1649 ?... C'est le genre de questions auxquelles invite la nouvelle expo temporaire du Musée L. Le fil conducteur est à chercher du côté de la puissance rituellique qu'ont (eu) ces objets qui accompagnent les croyances et les rites. Beauté, étrangeté, présence : pourquoi certains d'entre eux sont-ils donc « chargés » et parviennent-ils à éveiller les portes des mondes invisibles ? Et aujourd'hui, entrés au musée, que sont-ils devenus à nos yeux ? Une exposition audacieuse qui invite à porter un regard décalé sur des réalités insoupçonnées.



Avec Anne-Marie Vuillemenot, professeur et anthropologue à l'UCLouvain et Caroline Heering, historienne de l'art, assistante de recherches à l'UCLouvain et collaboratrice scientifique à l'IRPA



Expo "Art et rite - Le pouvoir des objets" au Musée L- Musée universitaire de Louvain jusqu'au 25 juillet 2021

3, place des Sciences 1348 Louvain-la-Neuve



Renseignements et réservations : www.museel.be

Casting et équipe Animateur Jean-Pol HECQ